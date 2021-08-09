Опорний півзахисник збірної Іспанії Серхіо Бускетс буде новим капітаном "Барселони" після того, як Ліонель Мессі покинув клуб.
Про це повідомляє офіційний сайт "Барселони".
Бускетс є вихованцем каталонської команди. Опорник грає за першу команду "Барселони" з 2008 року. Він зіграв 629 поєдинків у футболці "Барси". Також Серхіо провів 121 гру за національну збірну Іспанії.
Першим віце-капітаном "Барселони" буде легенда каталонців Жерар Піке. Далі місце в ієрархії капітанів займають лівий захисник Жорді Альба й правий захисник Серджі Роберто.
Нагадаємо, що букмекери спрогнозували новий клуб Мессі.
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Ліонель Мессі: відхід з "Барселони"
- 25 серпня минулого року Мессі проінформував "Барселону" про бажання розірвати контракт в односторонньому порядку. Аргентинець вважав, що може скористатися відповідним пунктом у контракті. Однак керівництво "Барселони" не відпустило гравця, а Мессі не став йти до суду проти рідного клубу.
- Після завершення минулого сезону Мессі став вільним агентом. Сторони прагнули підписати новий контракт, але через те, що "Барселона" не вписується в ліміт зарплат згідно з правилами чемпіонату Іспанії, угода була заблокована.
- Президент "Барселони" Жоан Лапорта назвав причини, через які не вдалося підписати новий контракт з Мессі.
Всього аргентинець зіграв за каталонців 778 матчів, забив 672 голи і віддав 305 гольових передач. Ліонель 10 разів виграв з "Барсою" чемпіонат Іспанії, сім разів Кубок і 8 разів Суперкубок Іспанії, чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів. Мессі володар шести "Золотих м'ячів".