33-річний Серхіо Бускетс відтепер буде капітаном каталонців.

Опорний півзахисник збірної Іспанії Серхіо Бускетс буде новим капітаном "Барселони" після того, як Ліонель Мессі покинув клуб.

Про це повідомляє офіційний сайт "Барселони".

Бускетс є вихованцем каталонської команди. Опорник грає за першу команду "Барселони" з 2008 року. Він зіграв 629 поєдинків у футболці "Барси". Також Серхіо провів 121 гру за національну збірну Іспанії.

Першим віце-капітаном "Барселони" буде легенда каталонців Жерар Піке. Далі місце в ієрархії капітанів займають лівий захисник Жорді Альба й правий захисник Серджі Роберто.

Нагадаємо, що букмекери спрогнозували новий клуб Мессі.

Читайте також"Це мій дім": Мессі розридався на прощальній пресконференції (фото, відео)

Ліонель Мессі: відхід з "Барселони"

25 серпня минулого року Мессі проінформував "Барселону" про бажання розірвати контракт в односторонньому порядку. Аргентинець вважав, що може скористатися відповідним пунктом у контракті. Однак керівництво "Барселони" не відпустило гравця, а Мессі не став йти до суду проти рідного клубу.

Після завершення минулого сезону Мессі став вільним агентом. Сторони прагнули підписати новий контракт, але через те, що "Барселона" не вписується в ліміт зарплат згідно з правилами чемпіонату Іспанії, угода була заблокована.

Президент "Барселони" Жоан Лапорта назвав причини, через які не вдалося підписати новий контракт з Мессі.

Всього аргентинець зіграв за каталонців 778 матчів, забив 672 голи і віддав 305 гольових передач. Ліонель 10 разів виграв з "Барсою" чемпіонат Іспанії, сім разів Кубок і 8 разів Суперкубок Іспанії, чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів. Мессі володар шести "Золотих м'ячів".

Автор: Артем Будрін