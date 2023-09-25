"Бенфіка" займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Португалії.

У неділю, 24 вересня, відбувся поєдинок шостого туру чемпіонату Португалії з футболу, в якому "Бенфіка" протистояла "Портімоненсе".

Гра проходила на стадіоні "Мунісіпаль де Портімау" і завершилася з рахунком 3:1 на користь лісабонського клубу.

Футболісти "Бенфіки" відкрили рахунок на самому початку зустрічі - на 5-й хвилині гол з передачі Оркуна Кокджу забив Александер Ба. На 17-й хвилині Петар Муса подвоїв перевагу "орлів".

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У другому таймі господарям поля вдалося один м'яч відіграти - відзначився Еліу Варела. На 60-й хвилині "Портімоненсе" заробив пенальті і міг зрівняти рахунок, проте удар Рільдо з "точки" відбив український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін. Через шість хвилин після цього колишній вінгер "Шахтаря" Давид Нерес забив третій м'яч "Бенфіки" і поставив крапку в цій грі.

"Портімоненсе" - "Бенфіка" - 1:3

Голи: Варела, 56 - Ба, 5, Муса, 17, Нерес, 66

Огляд матчу:

Відзначимо, що український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін за матч проти "Портімоненсе" отримав 7,7 бала від статистичного порталу WhoScored. Це друга найвища оцінка серед гравців лісабонського клубу.

Найкращим гравцем матчу став колишній гравець "Шахтаря" Давид Нерес, він отримав 9,0 бала.

У турнірній таблиці чемпіонату Португалії "Бенфіка" посідає друге місце з 15 балами в активі. Лідирує в чемпіонаті "Порту", який заробив 16 очок.

У наступному турі португальської першості "Бенфіка" зіграє проти "Порту", а "Портімоненсе" зустрінеться з "Візелою".

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