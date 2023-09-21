Анатолій Трубін прокоментував результат матчу проти "Зальцбурга" в Лізі чемпіонів.

У середу, 20 вересня, "Бенфіка" зазнала поразки проти австрійського "Зальцбурга" у першому турі групового раунду Ліги чемпіонів.

Ворота португальського гранда в цій грі захищав Анатолій Трубін. Український голкіпер прокоментував свій дебютний матч за "орлів" у Лізі чемпіонів.

"Не той результат і не той перформанс, якого всі очікували. Цей досвід болісний, але важливий.

Відео дня

Надалі головне завдання - продовжувати працювати і ставати краще. Дякую за підтримку", - написав Анатолій Трубін на своїй сторінці в Instagram.

Дебют Трубіна в складі "Бенфіки" в Лізі чемпіонів вийшов не зовсім вдалим. Українець "привіз" пенальті у свої ворота на 2-й хвилині гри, припустившись помилки на виході. Статистичний портал WhoScored поставив Трубіну 5,9 бала за цей поєдинок. Це одна з найгірших оцінок серед усіх учасників зустрічі.

Нагадаємо, Анатолій Трубін перейшов в "Бенфіку" з "Шахтаря" цього літа за 10 мільйонів євро.

У складі португальського клубу українець зіграв дві гри.

У наступному турі Ліги чемпіонів "Бенфіка" зіграє проти міланського "Інтера". Гра відбудеться 3 жовтня.

Вас також можуть зацікавити новини: