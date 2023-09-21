Клуб українського голкіпера програв австрійському "Зальцбургу" в 1-му турі Ліги чемпіонів.

У середу, 20 вересня, відбувся поєдинок першого туру групового турніру Ліги чемпіонів, в якому "Бенфіка" протистояла "Зальцбургу".

Гра проходила на стадіоні "Да Луж" в Лісабоні і завершилася перемогою гостей з рахунком 2:0.

Вже на 2-й хвилині зустрічі Анатолій Трубін помилився на виході і "привіз" пенальті у власні ворота. Реалізувати його австрійському клубу не вдалося, Конате пробив вище воріт. На 13-й хвилині Антоніо Сілва зіграв рукою у власному штрафному майданчику і "привіз" другий пенальті у ворота "орлів". Крім того, португальський захисник отримав червону картку. Роко Шимич реалізував одинадцятиметровий удар і вивів "Зальцбург" вперед.

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На початку другого тайму гості забили другий м'яч - після передачі Роко Шимича відзначився Оскар Глух.

"Бенфіка" - "Зальцбург" - 0:2

Голи: Шимич, 15 пен, Глух, 51

"Бенфіка": Трубін, Ба, Отаменді, Антоніу Сілва, Еурснес, Ді Марія (Нерес, 72), Жоау Маріу (Морато, 16), Рафа Сілва (Гоувейя, 83), Кекчу (Шикінью, 72), Жоау Невеш, Муса (Тенгстедт, 83)

"Зальцбург": Шлагер, Дедич, Павлович (Піонтковський, 89), Байду (Соле, 72), Терзич, Бідструп, К'єргор, Гурна-Дуат, Глух (Сучич, 71), Шимич (Ратков, 71), Конате (Койта, 59)

Огляд матчу:

В іншому матчі цієї групи "Реал Сосьєдад" зіграв внічию з міланським "Інтером" (1:1). Таким чином, після першого туру "Зальцбург" йде на першому місці, далі розташувалися "Інтер" і "Реал Сосьєдад". "Бенфіка" займає останню сходинку.

У другому турі групового раунду Ліги чемпіонів "Бенфіка" зіграє проти "Інтера", а "Реал Сосьєдад" зустрінеться з "Зальцбургом". Ігри відбудуться 3 жовтня.

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