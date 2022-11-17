У четвер, 17 листопада, відбувся перенесений матч першого туру чемпіонату України з футболу, в якому "Інгулець" грав проти київського "Динамо".
Поєдинок проходив на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського і завершився перемогою підопічних Мірчі Луческу з рахунком 2:1.
За підсумками першого тайму "біло-сині" зробили хороший заділ, забивши двічі. Головним героєм став півзахисник киян Віктор Циганков, який і забив обидва м'ячі київського клубу.
На старті другого тайму "Інгулець" зумів відіграти один м'яч, відзначився Сітало.
До кінця матчу команди створили ще кілька моментів, проте реалізувати їх не зуміли.
"Інгулець" - "Динамо" - 1:2
Голи: Сітало, 62 - Циганков, 32 (пен.), 45+1
"Інгулець": Паламарчук, Саків, Ковальов, Поспєлов, Нагієв, Коробенко (Клименко, 46), Кухарук, Смоляков (А. Близниченко, 66), Запорожець (Марусич, 83), Козак (В. Близниченко, 46), Сітало (Резепов, 74)
"Динамо": Нещерет, Дубінчак (Вівчаренко, 79), Сирота, Забарний, Кендзьора (Караваєв, 78), Шепелєв (Перріс, 85), Андрієвський, Лонвейк (Гармаш, 67), Буяльський, Циганков, Ванат (Кулач, 78)
Попередження: Козак, 13, Ковальов, 15, Коробенко, 30 - Сирота, 71
Перемога в цій грі дозволила "Динамо" піднятися на 4-у позицію в турнірній таблиці УПЛ. Кияни набрали 23 очки в 12 турах першості. Стільки ж очок у "Зорі" і "Олександрії" - динамівці поступаються луганчанам за додатковими показниками, але випереджають команду Юрія Гури, у якої ще є матч в запасі.
Відставання від лідера "Дніпра-1" становить 9 балів.
"Інгулець" з 7 балами в активі розташовується на останньому місці в турнірній таблиці УПЛ.
Свою наступну гру "Динамо" зіграє проти "Вереса" на виїзді, а "Інгулець" прийме ФК "Львів". Обидва матчі заплановані на 21 листопада.