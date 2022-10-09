Перемога дозволила "Мілану" вийти на третє місце в турнірній таблиці Серії А.

У суботу, 8 жовтня, відбувся центральний матч 9-го туру італійської Серії А, в якому "Мілан" приймав "Ювентус". Зустріч проходила на стадіоні "Сан-Сіро" і завершилася перемогою господарів з рахунком 2:0.

Незважаючи на велику кількість небезпечних моментів біля воріт туринської команди, господарі змогли відкрити рахунок тільки в самому кінці першої половини матчу. На 46-й хвилині відзначився центральний захисник Фікайо Томорі після передачі нападника Олів'є Жиру.

На 54-й хвилині Браім Діас зумів подвоїти перевагу своєї команди. По ходу зустрічі "Мілан" міг довести рахунок до розгромного, проте забити більше голів не зумів.

Відео дня

"Мілан" - "Ювентус" - 2:0

Голи: Томорі, 45+1, Діас, 54

"Мілан": Татарушану, Калулу, Габбія, Томорі, Ернандес, Беннасер (Вранкс, 84), Тоналі, Побега (Круніч, 59), Діас (де Кетеларе, 65), Жиру (Ребіч, 65), Леау (Орігі, 84)

"Ювентус": Щесни, Даніло, Бонуччі, Бремер, Алекс Сандро, Куадрадо (Маккенні, 46), Локателлі (Паредес, 56), Рабьо (Суле, 80), Костіч (Міретті, 56), Влаховіч (Кін, 79), Мілік

Попередження: Діас, Тоналі - Куадрадо, Кін, Паредес

Огляд матчу:

Перемога в цьому турі дозволила "Мілану" вийти на третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії. В активі "россонері" 20 набраних очок за 9 зіграних матчів. Лідирують в Серії А "Наполі" і "Аталанта", у яких по 20 набраних очок і зіграно на один матч менше.

"Ювентус" з 13 балами залишився на восьмому місці.

У наступному турі Серії А туринський "Ювентус" 15 жовтня зіграє проти "Торіно" в гостях, а "Мілан" днем пізніше поміряється силами з "Вероною".

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