У суботу, 1 жовтня, в рамках восьмого туру чемпіонату Італії з футболу "Мілан" грав у гостях проти "Емполі".
Поєдинок команд завершився справжньою драмою. У компенсований час до другого тайму "Емполі" вдалося зрівняти рахунок, проте "россонері" вдалося забити ще двічі і вирвати перемогу в цьому протистоянні.
У складі "Мілана" голами відзначилися Анте Ребіч, Фоде Балло-Туре і Рафаел Леау. За "Емполі" забив Недім Байрамі.
"Емполі" - "Мілан" - 1:3
Голи: Байрамі, 90+2 - Ребіч, 79, Балло-Туре, 90+ 4, Леау, 90+7
"Емполі": Вікаріо, Стоянович, Луперто, де Вінтер, Парізі, Камбьягі, Хендерсон (Байрамі, 58), Грассі (Марін, 45), Хаас, Дестро, Пьяца (Бандінеллі, 58), Ламмерс, Сатріано
"Мілан": Тетерушану, Калабрія (Калулу, 39), К'єр (Дест, 73), Томорі, Балло-Туре, Беннасер, Салемакерс (Круніч, 33), Тоналі, де Кетеларе (Браім Діас, 73), Жиру (Ребіч, 73), Рафаел Леау
Попередження: К'єр, Хаас, де Вінтер, Луперто, Дзанетті
Огляд матчу:
Додамо, що в історії Серії А до цього було тільки 3 випадки, коли клубам вдавалося забити 3 голи після 90-ї хвилини: "Перуджа" – "Реджина" (1:3, 5 січня 1997 року), "Болонья" – "Наполі" (5:1, 2 листопада 1997 року) і "Фіорентина" - "Лаціо" (1:3, 9 січня 2016 року).
Після цієї перемоги "Мілан" набрав 17 очок і піднявся на третю сходинку турнірної таблиці. "Емполі" залишився на 14-му місці з 7 балами в активі.
У наступному турі Серії А "Мілан" зіграє на своєму полі проти туринського "Ювентуса" 8 жовтня. "Емполі" днем пізніше в гостях поміряється силами з "Торіно".