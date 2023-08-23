Кріштіану Роналду відзначився гольовою передачею в цій грі.

У вівторок, 22 серпня, відбувся поєдинок кваліфікації азіатської Ліги чемпіонів, в якому "Аль-Наср" грав проти клубу "Шабаб Аль-Ахлі".

Поєдинок завершився з рахунком 4:2 на користь команди Кріштіану Роналду.

"Аль-Наср" програвав у цій зустрічі з рахунком 1:2 до 88-ї хвилини, але зумів за лічені хвилини зробити неймовірний камбек і вирвати перемогу.

Переможний м'яч у складі "Аль-Насра" забив бразильський нападник Андерсон Таліска на 90+5-й хвилині зустрічі. Кріштіану Роналду зробив гольову передачу на 90+7-й хвилині на Марцело Брозовича, який встановив фінальний рахунок на табло.

"Аль-Наср" - "Шабаб Аль-Ахлі" - 4:2

Голи: Таліска, 11, 90+5, Аль-Ганам, 88, Брозович, 90+7 - Аль-Гассані, 18, 46

Огляд матчу:

Після матчу Кріштіану Роналду досить емоційно відреагував на успіх команди. Іменитий португалець опублікував пост в Instagram, в якому підбив підсумки зустрічі.

"Складна гра, але важлива для виходу в ЛЧ Азії перемога! Завжди зберігайте віру до кінця! Ніколи не здавайтесь!", - написав Роналду.

Відзначимо, що перемога в в цій зустрічі дозволила команді Кріштіану Роналду вийти в груповий етап азіатської Ліги чемпіонів.

У минулому сезоні перемогу в цьому турнірі святкував японський клуб "Урава Ред Даймондс", який переміг у фіналі саудівський "Аль-Хіляль" з рахунком 2:1.

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