Станіслав Черчесов очолив Ференцварош / фото fradi.hu
Новим головним тренером угорського "Ференцвароша" призначений Станіслав Черчесов, який найбільш відомий по роботі зі збірної Росії.
Про це повідомляє офіційний сайт "Ференцвароша".
Про умови контракту з 58-річним фахівцем не повідомляється.
На посаді головного тренера "Ференцвароша" Черчесов змінив Петера Штегера.
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В угорському клубі Черчесов тренуватиме футболіста збірної України Олександра Зубкова. Влітку 2020 року він підписав чотирирічний контракт з "Ференцварошем".
"Ференцварош": результати під керівництвом Реброва і Штегера
- До травня цього року "Ференцварош" успішно тренував українець Сергій Ребров. Він тричі виграв з клубом чемпіонат Угорщини, а в сезоні 2020-2021 вперше за 25 років вивів угорський клуб в груповий етап Ліги чемпіонів.
- Під керівництвом Петера Штегера "Ференцварош" в цьому сезоні не зміг пробитися в груповий етап ЛЧ, а в груповому етапі Ліги Європи набрав тільки 3 очки в шести іграх і зайняв останнє місце в своїй групі. У чемпіонаті Угорщини "Ференцварош" йде першим.
Станіслав Черчесов: де він працював раніше
- Черчесов починав тренерську кар'єру в австрійському клубі "Ваккер-Тіроль".
- З 2007 року він працював у Росії, де тренував "Спартак", "Жемчужину", "Терек", "Амкар", "Динамо" (Москва).
- У сезоні 2015-2016 Черчесов очолював польську "Легію", а потім був призначений головним тренером збірної Росії, яку покинув цього року.