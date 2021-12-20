Тренуватиме футболіста збірної України: угорський Ференцварош очолив росіянин

Станіслав Черчесов прийшов до клубу, який раніше очолював Сергій Ребров.

Новим головним тренером угорського "Ференцвароша" призначений Станіслав Черчесов, який найбільш відомий по роботі зі збірної Росії. Про це повідомляє офіційний сайт "Ференцвароша". Про умови контракту з 58-річним фахівцем не повідомляється. На посаді головного тренера "Ференцвароша" Черчесов змінив Петера Штегера. Читайте такожУкраїнський тренер Ребров відмовився продовжувати контракт з клубом з ОАЕ В угорському клубі Черчесов тренуватиме футболіста збірної України Олександра Зубкова. Влітку 2020 року він підписав чотирирічний контракт з "Ференцварошем". "Ференцварош": результати під керівництвом Реброва і Штегера До травня цього року "Ференцварош" успішно тренував українець Сергій Ребров. Він тричі виграв з клубом чемпіонат Угорщини, а в сезоні 2020-2021 вперше за 25 років вивів угорський клуб в груповий етап Ліги чемпіонів.

Під керівництвом Петера Штегера "Ференцварош" в цьому сезоні не зміг пробитися в груповий етап ЛЧ, а в груповому етапі Ліги Європи набрав тільки 3 очки в шести іграх і зайняв останнє місце в своїй групі. У чемпіонаті Угорщини "Ференцварош" йде першим. Станіслав Черчесов: де він працював раніше Черчесов починав тренерську кар'єру в австрійському клубі "Ваккер-Тіроль".

З 2007 року він працював у Росії, де тренував "Спартак", "Жемчужину", "Терек", "Амкар", "Динамо" (Москва).

У сезоні 2015-2016 Черчесов очолював польську "Легію", а потім був призначений головним тренером збірної Росії, яку покинув цього року. Автор: Антон Дудар

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