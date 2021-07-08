Станіслав Черчесов не допрацював свій контракт до кінця.

Станіслав Черчесов звільнений з посади головного тренера збірної Росії після провального виступу команди на турнірі.

Про це повідомив офіційний сайт Російського футбольного союзу.

"Російський футбольний союз спільно з головним тренером збірної Росії Станіславом Черчесовим прийняв рішення про розірвання контакту з фахівцем і його тренерським штабом. РФС почне роботу з пошуку кандидатів на ці позиції", - йдеться в заяві.

"Разом зі Станіславом Саламовичем прийняли рішення про припинення його контракту", - сказав президент РФС Олександр Дюков.

Читайте такожБоярський дорікнув російській збірній після виходу України у плей-офф Євро-2020

Зазначимо, що минулого тижня Черчесов відповідав на запитання ЗМІ на прес-конференції й дав зрозуміти, що не збирається йти у відставку.

Черчесов очолював збірну Росії з серпня 2016 року. Його контракт був розрахований до кінця 2022 року.

Збірна Росії: провал на Євро-2020

Збірна Росії фінішувала на останньому місці в одній групі з Бельгією, Данією і Фінляндією.

Росіяни спершу програли Бельгії (0:3), потім перемогли Фінляндію (1:0), а у вирішальному матчі були розгромлені Данією (1:4).

Після вильоту збірної Росії з Євро-2020 капітан команди Артем Дзюба сказав: "Ми обкакалися".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар