Віктор Скрипник міг стати новим головним тренером "жовто-синіх".

Головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник міг очолити збірну України.

Про це повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1,2,3" Богдан Тимовчак, посилаючись на слова співробітників "Зорі".

"У Скрипника була така пропозиція. Було навіть два варіанти - йому пропонували поєднувати на певному етапі", - розповів журналіст.

За його словами, фахівець відмовився від пропозиції:

"Скрипник сказав, що у нього контракт, а поєднувати роботу в клубі та збірній він не може, оскільки це конфлікт інтересів".

Нагадаємо, Скрипник очолює "Зорю" з 2019 року. Він двічі привів луганський клуб до бронзових медалей в УПЛ.

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Зміна тренера у збірній України

1 серпня Андрій Шевченко повідомив про те, що його контракт зі збірною України підійшов до завершення, а 2 серпня УАФ офіційно оголосила про відхід тренера.

Основним кандидатом на зміну Шевченку називали Сергія Реброва, проте сторонам не вдалося домовитися про розірвання контракту тренера з клубом "Аль-Айн" з ОАЕ.

У підсумку виконуючим обов'язки головного тренера збірної України 19 серпня був призначений Олександр Петраков. Під його керівництвом команда вже провела три матчі: з Казахстаном (2:2) і Францією (1:1) у відборі на ЧС-2022, а також контрольний поєдинок з Чехією (1:1).

Автор: Антон Дудар