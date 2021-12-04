"Барселона" під керівництвом Кортеса оформила "требл" в минулому сезоні.

Луїс Кортес, нещодавно призначений наставником жіночої збірної України з футболу, визнаний кращим тренером світу в 2021 році.

Дану нагороду йому вручила Міжнародна організація футбольної історії та статистики (IFFHS), тим самим відзначивши роботу Луїса Кортеса в 2021 році на клубному рівні. Іспанський наставник прийшов до керма жіночої збірної України після перемоги з "Барселоною" в Лізі чемпіонів.

35-річний фахівець отримав 175 балів, випередивши в голосуванні Соню Бомпастор з "Ліона". Наставник на своїй сторінці в Твіттері написав пост подяки.

"Спасибі IFFHS за цю нагороду як кращому тренеру жіночого клубу світу в 2021 році. Спасибі персоналу і гравцям "Барселони" за неймовірний сезон", - написав Луїс Кортес у Twitter.

Зауважимо, що Кортес - найкращий тренер жіночих команд за версією УЄФА та найкращий тренер Іспанії. Тренер має можливість отримати ще одну нагороду від ФІФА.

Читайте такожТренер Зорі Скрипник зізнався, чому відмовився очолити збірну УкраїниНагадаємо, Луїс Кортес привів "Барселону" до перемоги в Лізі чемпіонів. У фіналі каталонський клуб переграв "Челсі" з рахунком 4:0. Цікаво, що саме тренер лондонської команди Емма Хейз замкнула трійку голосування за кращого наставника. Також іспанський фахівець з "Барселоною" став чемпіоном Іспанії і виграв кубок країни.

Жіноча збірна України у відборі до ЧС-2023

Українські футболістки потрапили до групи В, де їхніми суперницями є команди Іспанії, Шотландії, Фарерських островів та Угорщини.

У першому турі збірна України розгромила збірну Фарерських островів (4:0), а потім програла Іспанії (0:6).

Положення в групі наступне: збірна Іспанії (15 очок після 5 матчів) - Перша, Шотландія (10 очок, 5 гри) - друга, Угорщина (6 очок, 5 матчів) - третя, Україна (4 очки, 4 матчі) - четверта, Фарери (0 очок, 5 матчів) на останньому місці.

На ЧС вийде переможець групи. Команда, яка займе друге місце, потрапить в плей-офф за право брати участь на ЧС.

Автор: Володимир Медяник