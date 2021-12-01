Титулований іспанець нещодавно очолив жіночу збірну України.

Жіноча збірна України нещодавно отримала нового головного тренера - іспанця Луїса Кортеса.

Згідно з інсайдами Meta-ratings.com.ua, місячна зарплата Кортеса складає близько 17 тисяч євро. Для порівняння: у головного тренера чоловічої національної збірної України Олександра Петракова місячний оклад становить близько 220 тисяч гривень (плюс бонуси), що еквівалентно семи тисячам євро.

Під керівництвом Кортеса українки провели всього дві гри: зіграли внічию з Шотландією (1:1), а потім програли Угорщині (2:4).

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Зауважимо, що Кортес - найкращий тренер жіночих команд за версією УЄФА і найкращий тренер Іспанії, який цього року з жіночою командою ФК "Барселона" переміг у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА, розгромивши "Челсі" (4:0).

Жіноча збірна України у відборі до ЧС-2023

Українські футболістки потрапили до групи В, де їхніми суперницями є команди Іспанії, Шотландії, Фарерських островів та Угорщини.

У першому турі збірна України розгромила збірну Фарерських островів (4:0), а потім програла Іспанії (0:6).

Положення в групі В наступне: збірна Іспанії (12 очок після 4 матчів) - перша, Шотландія (10 очок, 4 гри) - друга, Угорщина (6 очок, 5 матчів) - третя, Україна (4 очки, 4 матчі) - четверта, Фарери (0 очок, 5 матчів) на останньому місці.

На ЧС вийде переможець групи. Команда, яка посяде друге місце, потрапить до плей-оф за право брати участь на ЧС.

Автор: Артем Будрін