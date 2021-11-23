Олександр Петраков підписав контракт з УАФ до кінця 2022 року.

Зарплата Олександра Петракова в збірній України не змінилася після того, як він позбувся приставки "в.о". і став повноцінним головним тренером команди.

Про це повідомив один з ведучих шоу "ТаТоТаке" Сергій Болотников.

За його словами, Петраков заробляє в збірній близько 10 тисяч доларів на місяць:

"Насправді, контракт Петракова ніяк не змінився, що для мене дуже дивно. У нього залишилася та ж маленька зарплата - близько десяти тисяч доларів на місяць. Але, з іншого боку, це логічно, адже завдання ще не виконане", - сказав він.

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Також Болотніков зазначив, що Петраков може отримати солідні преміальні, якщо збірна України проб'ється на ЧС-2022:

"Якщо Петраков вийде на чемпіонат світу, тоді можна буде говорити, як я розумію, про якесь збільшення зарплати. Навіть на преміальних Петраков відіб'є собі всю ту зарплату, що недоотримав, в рази".

Олександр Петраков у збірній України

Петраков був призначений виконуючим обов'язки головного тренера збірної України 18 серпня після того, як Сергію Реброву не вдалося домовитися про розрив контракту з клубом "Аль-Айн" (ОАЕ).

Під керівництвом Петракова Україна провела сім матчів: п'ять офіційних і два товариських. "Жовто-сині" здобули дві перемоги при п'яти нічиїх.

У контрольних матчах українці зіграли внічию з Чехією (1:1) і Болгарією (1:1), а в рамках відбору на ЧС-2022 обіграли Боснію і Герцеговину (2:0 в гостях) і Фінляндію (2:1 в гостях) і розійшлися миром з Казахстаном (2:2), французами (1:1) і боснійцями (1:1).

Автор: Антон Дудар