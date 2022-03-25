Олександр Петраков досі не може повірити в те, що зробила Росія.

Головний тренер національної збірної України Олександр Петраков висловився про триваючі військові дії, які почала РФ на українській території.

Наставник збірної зізнався, що зараз знаходиться в Києві і не буде залишати свій будинок, незважаючи на війну. Петраков розповів, що досі не може повірити, що в Україні йде війна.

"Перебуваю в Києві, нікуди не виїжджав. Я корінний киянин, не хочу тікати з рідного міста. Чесно кажучи, досі не можу повірити, що почалася війна. Коли я був у Туреччині перед цим, то мені говорили, що буде війна. Я не повірив. Для мене більше немає Росії. Ні людей, ні друзів. Складно навіть говорити.

Пам'ятаю, мені мама багато розповідала про окупацію, коли німці тут були... Але те, що роблять росіяни, наші, так би мовити, брати...", - наводить слова Петракова "Футбол 1/2/3".

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже місяць.

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