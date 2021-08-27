Трансферна бомба відбудеться вже скоро.

Головний тренер туринського "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі підтвердив інформацію, що Кріштіану Роналду не буде більше виступати за італійський гранд.

Про це повідомляє сайт всесвітньо відомого журналіста Джанлуки Ді Марціо.

"Роналду не буде в заявці. Вчора він сказав мені, що більше не хоче грати за "Ювентус". Сьогодні він не тренувався з командою", - повідомив Аллегрі.

Журналіст Фабріціо Романо зазначив, що наразі Роналду своїм приватним літаком готується покинути Італію.

Повідомлялося, що Кріштіану на базі "Ювентуса" попрощався з колегами та забрав свої речі. "Манчестер Сіті" - головний претендент, щоб підписати португальця. Втім, агент легендарного футболіста Жорже Мендеш веде переговори також і з "Манчестер Юнайтед", де Роналду вже свого часу виступав.

Кріштіану Роналду: кар'єра в "Ювентусі"

Роналду перейшов в "Ювентус" у 2018 році, підписавши чотирирічний контракт.

З туринським клубом він двічі став чемпіоном Італії, виграв два Суперкубка країни, а також Кубок Італії.

Водночас разом з Роналду "Ювентус" за три роки жодного разу не зміг дістатися до півфіналу Ліги чемпіонів - у двох останніх сезонах команда взагалі вилітала вже в 1/8 фіналу.

У минулому сезоні на рахунку Роналду 36 голів у 44 матчах за "Юве" у всіх турнірах.

Автор: Артем Будрін