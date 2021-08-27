Видатний португалець вже не тренувався з туринським клубом.

36-річний форвард Кріштіану Роналду близький до відходу з "Ювентусу". Португалець попрощався з футболістами туринської команди.

Про це повідомляє авторитетний та знаменитий журналіст Фабріціо Романо у своєму Twitter.

За інформацією джерела, Кріштіану прибув на базу "Ювентуса" та провів там всього 40 хвилин. Роналду не тренувався, а забрав свої речі зі шкафчика та попрощався з колегами.

Роналду прагне підписати контракт з новим для себе клубом "Манчестер Сіті" в найближчі години. Славетний бомбардир чекає поки "Ман Сіті" надішле офіційний запит щодо його трансферу в офіс "Ювентусу".

Кріштіану Роналду: кар'єра в "Ювентусі"

Роналду перейшов в "Ювентус" у 2018 році, підписавши чотирирічний контракт.

З туринський клубом він двічі став чемпіоном Італії, виграв два Суперкубка країни, а також Кубок Італії.

Водночас разом з Роналду "Ювентус" за три роки жодного разу не зміг дістатися до півфіналу Ліги чемпіонів - у двох останніх сезонах команда взагалі вилітала вже в 1/8 фіналу.

У минулому сезоні на рахунку Роналду 36 голів у 44 матчах за "Юве" у всіх турнірах.

Автор: Артем Будрін