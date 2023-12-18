У плей-офф Ліги Європи "Шахтар" зіграє проти французького "Марселя".

У понеділок, 18 грудня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи-2023/24.

Згідно з результатами жеребкування, донецький "Шахтар" зіграє проти французького "Марселя".

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич прокоментував результати жеребкування. Боснійський фахівець зазначив, що його підопічних чекає зустріч з великим клубом.

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"Так, це добре відома команда, "Феєнорд" грав з нею два роки тому. Складний опонент, хороша команда, великий клуб. На цьому рівні взагалі немає легких суперників. У Лізі Європи всі команди можуть виступати в Лізі чемпіонів. Задоволений результатом жеребкування буде дуже цікаво", - наводить слова Пушича офіційний сайт "Шахтаря".

Нагадаємо, французький "Марсель" в Лізі Європи посів друге місце в групі з "Брайтоном", "Аяксом" і АЕКом. Донецький "Шахтар", у свою чергу, фінішував третім у групі Ліги чемпіонів з "Барселоною", "Порту" і "Антверпеном".

Додамо, що перші поєдинки раунду плей-офф Ліги Європи відбудуться 15 лютого, а матчі-відповіді - 22 лютого.

Переможець пари "Шахтар" - "Марсель" вийде в 1/8 фіналу Ліги Європи, де зіграє проти однієї з команд, яка посіла перше місце в групі ЛЄ.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 23 лютого.

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