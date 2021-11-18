Роберто Де Дзербі дав прогнозовану відповідь.

Збірна України обіграла Боснію і Герцеговину та пробилася до плей-оф кваліфікації ЧС-2022. Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі прокоментував цю радісну подію.

Слова 42-річного італійця наводить офіційний сайт донецького клубу.

"Я дуже радий, що Україна матиме можливість кваліфікуватися на чемпіонат світу. Футболісти провели грандіозний матч, особливо Тарас Степаненко та Микола Матвієнко. Бажаю збірній потрапити на чемпіонат світу та сподіваюся, що Італія не зустрінеться з Україною", - зазначив Де Дзербі.

Нагадаємо, що, окрім Італії, команда Олександра Петракова може зіграти у плей-оф з Португалією, Швецією, Шотландією або Уельсом. З Росією наша збірна точно не зустрінеться.

Читайте такожКатар-2022: букмекери оцінили шанси збірної України потрапити на чемпіонат світу

Збірна України у кваліфікації на ЧС-2022

На груповому етапі Україна виступала в одній групі з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.

Українці двічі перемогли, шість разів зіграли внічию, набрали 12 очок і посіли друге місце після Франції, забезпечивши собі участь у плей-оф.

Стикові матчі пройдуть у березні, а свого першого суперника Україна дізнається в ході жеребкування 26 листопада.

У відборі на ЧС Україна встановила унікальний рекорд.

Автор: Артем Будрін