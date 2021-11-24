Італійський тренер після матчу з "Інтером" заявив, що його команда заслуговувала на нічию.

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі прокоментував поразку від "Інтера" в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Італійського фахівця цитує Tribuna.com.

Де Дзербі підкреслив, що рівень Ліги чемпіонів і УПЛ сильно відрізняється, і сказав, що в грі з "Інтером" "гірники" заслуговували на нічию:

"Бачу величезну різницю між чемпіонатом і ЛЧ. Рівень зовсім інший. Тому нам було дуже складно грати. Так, нам не вистачало чотирьох гравців, у тому числі Патріка, Ісмаїлі. Степаненко теж себе погано відчув. Якби ми набрали одне очко - було б те, що заслужили. Наші молоді футболісти зможуть показати свій прогрес, ми тоді зможемо грати по-іншому".

Він також заявив, що "Шахтар" ще не досяг рівня "Реала" і "Інтера", а "Шериф" в першому колі повинен був обігравати:

"Ми досі не на тому рівні, що "Реал" і "Інтер". А якщо м'яч був 100 разів у штрафному "Шерифа", а ми не забили. Не можемо нічого сказати про цей матч. Потрібно просто шукати відповідальність і думати, чому так і не вийшло".

"Сподіваємося, будемо грати в наступному сезоні ЛЧ зовсім по-іншому", - додав італієць.

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Також Де Дзербі прокоментував заміну Тараса Степаненка в перерві:

"Степаненко сам попросив заміну, тому що і до матчу себе почував не дуже добре. Він сам попросив, я його замінив".

Інтер - Шахтар: підсумки матчу

"Шахтар" програв "Інтеру" з рахунком 0:2: відео голів матчу.

Положення команд у групі D: "Інтер" - 10 очок (5 ігор), "Реал" - 9 очок (4 гри), "Шериф" - 6 очок (4 гри), "Шахтар" - 1 очко (5 ігор).

"Шахтар" втратив навіть теоретичні шанси на продовження боротьби в єврокубках.

"Шахтар" програв "Інтеру" вперше за останні чотири матчі в Лізі чемпіонів. Попередні три зустрічі команд завершилися з однаковим рахунком 0:0.

"Шахтар" не зумів забити в четвертому з п'яти матчів групового етапу ЛЧ в цьому сезоні.

У заключному турі "Шахтар" зіграє проти "Шерифа". Матч пройде 7 грудня.

Автор: Антон Дудар