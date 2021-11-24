Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі прокоментував поразку від "Інтера" в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.
Італійського фахівця цитує Tribuna.com.
Де Дзербі підкреслив, що рівень Ліги чемпіонів і УПЛ сильно відрізняється, і сказав, що в грі з "Інтером" "гірники" заслуговували на нічию:
"Бачу величезну різницю між чемпіонатом і ЛЧ. Рівень зовсім інший. Тому нам було дуже складно грати. Так, нам не вистачало чотирьох гравців, у тому числі Патріка, Ісмаїлі. Степаненко теж себе погано відчув. Якби ми набрали одне очко - було б те, що заслужили. Наші молоді футболісти зможуть показати свій прогрес, ми тоді зможемо грати по-іншому".
Він також заявив, що "Шахтар" ще не досяг рівня "Реала" і "Інтера", а "Шериф" в першому колі повинен був обігравати:
"Ми досі не на тому рівні, що "Реал" і "Інтер". А якщо м'яч був 100 разів у штрафному "Шерифа", а ми не забили. Не можемо нічого сказати про цей матч. Потрібно просто шукати відповідальність і думати, чому так і не вийшло".
"Сподіваємося, будемо грати в наступному сезоні ЛЧ зовсім по-іншому", - додав італієць.
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Також Де Дзербі прокоментував заміну Тараса Степаненка в перерві:
"Степаненко сам попросив заміну, тому що і до матчу себе почував не дуже добре. Він сам попросив, я його замінив".
Інтер - Шахтар: підсумки матчу
- "Шахтар" програв "Інтеру" з рахунком 0:2: відео голів матчу.
- Положення команд у групі D: "Інтер" - 10 очок (5 ігор), "Реал" - 9 очок (4 гри), "Шериф" - 6 очок (4 гри), "Шахтар" - 1 очко (5 ігор).
- "Шахтар" втратив навіть теоретичні шанси на продовження боротьби в єврокубках.
- "Шахтар" програв "Інтеру" вперше за останні чотири матчі в Лізі чемпіонів. Попередні три зустрічі команд завершилися з однаковим рахунком 0:0.
- "Шахтар" не зумів забити в четвертому з п'яти матчів групового етапу ЛЧ в цьому сезоні.
- У заключному турі "Шахтар" зіграє проти "Шерифа". Матч пройде 7 грудня.