Андрій Лунін проведе п'ятий поспіль матч в основному складі мадридського "Реала".

У суботу, 2 грудня, відбудеться поєдинок 15-го туру іспанської Ла Ліги, в якому мадридський "Реал" зіграє проти "Гранади".

На прес-конференції перед грою головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті розповів про кадрову ситуацію в команді. Серед іншого, італійський фахівець повідомив, що Кепа Аррісабалага відновився після травми і готовий взяти участь у цій зустрічі, але в основі "Реала" вийде Андрій Лунін.

"Кепа готовий зіграти з "Гранадою". Я поговорю з ним пізніше, але він уже отримав зелене світло від лікарів. У матчі проти "Гранади" зіграє Лунін, а потім у нас буде тиждень на підготовку до гри проти "Бетіса", - сказав Анчелотті.

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Нагадаємо, Кепа Аррісабалага отримав травму на передматчевій розминці перед грою з "Брагою" в Лізі чемпіонів, який відбувся 8 листопада. З тих пір в основному складі "вершкових" грає Андрій Лунін. З українцем у складі мадридський клуб здобув чотири поспіль перемоги, обігравши "Брагу" (3:0), "Валенсію" (5:1), "Кадіс" (3:0) і "Наполі" (4:2).

Всього в поточному сезоні Лунін зіграв у складі "Реала" чотири матчі в чемпіонаті Іспанії і два в Лізі чемпіонів.

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "Реал" йде на першому місці з 35 балами в активі. "Гранада" займає 19-е місце, набравши всього 7 очок.

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