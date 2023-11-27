Мадридський "Реал" вийшов на перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

У неділю, 26 листопада, відбувся поєдинок 14-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Кадіс" приймав мадридський "Реал".

Гра проходила на стадіоні "Нуево Міранділья" і завершилася розгромною перемогою гостей.

Мадридський "Реал" відкрив рахунок на 14-й хвилині зустрічі - гол забив бразильський нападник Родріго. На 64-й хвилині Родріго оформив дубль, забивши з передачі Луки Модріча і подвоїв перевагу "вершкових". Крапку в грі поставив Джуд Беллінгем. Англійський півзахисник відзначився на 74-й хвилині гри.

Відео дня

"Кадіс" - "Реал Мадрид" - 0:3

Голи: Родріго, 14, 64, Беллінгем, 74

"Кадіс": Ледесма (Гіл, 79), Сальдуа (Окампо, 79), Чуст (Алехо, 66), Фалі Хіменес, Хаві Ернандес, Лукас Пірес, Наварро (Мачіс, 57), Алекс, Алькарас, Рамос (Максі Гомес, 66), Марті

"Реал Мадрид": Лунін, Карвахаль (Фран Гарсія, 88), Рюдігер, Начо, Менді, Вальверде (Пас, 88), Кроос, Модріч (Себальос, 70), Беллінгем (Васкес, 78), Хоселу, Родріго (Гонсало Гарсія, 78)

Попередження: Алехо, 67, Хаві Ернандес, 71 - Вальверде, 3, Менді, 32, Рюдігер, 84

Огляд матчу:

Український голкіпер Андрій Лунін вийшов у стартовому складі "Реала" і провів "сухий" матч. Статистичний портал WhoScored оцінив гру українця в 7,6 бала. Найкращим гравцем матчу був визнаний Родріго. За свій перформанс бразилець отримав максимальну оцінку - 10,0.

Мадридський "Реал" набрав 35 очок і вийшов на перше місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. "Кадіс" з 10 балами займає 16-е місце.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Реал" зіграє проти "Гранади", а "Кадіс" зустрінеться з "Мальоркою".

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