Перемогу "Реалу" принесли голи Вінісіуса, Родріго і Карвахаля.

У суботу, 11 листопада, відбувся поєдинок 13-го туру іспанської Ла Ліги, в якому мадридський "Реал" приймав "Валенсію".

Гра проходила на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" і завершилася розгромною перемогою "вершкових".

Підопічні Карло Анчелотті швидко відкрили рахунок - вже на 3-й хвилині після передачі Тоні Крооса відзначився дані Карвахаль. На 42-й хвилині "Реал" подвоїв свою перевагу - гол з передачі Родріго забив Вінісіус Жуніор.

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У другому таймі футболісти мадридського клубу забили ще тричі - Вінісіус Жуніор забив на 49-й хвилині, Родріго відзначився на 50-й і 84-й хвилинах. Єдиний гол "Валенсії" в цій грі забив Уго Дуро. 24-річний іспанський нападник відзначився на 88-й хвилині після передачі Уго Гонсалеса.

"Реал Мадрид" - "Валенсія" - 5:1

Голи: Карвахаль, 3, Вінісіус, 42, 49, Родріго, 50, 84 - Дуро, 88

"Реал": Лунін, Карвахаль (Пас, 82), Начо, Алаба, Менді (Фран Гарсія, 71), Вальверде (Модріч, 60), Камавінга, Кроос, Браїм Діас (Васкес, 71), Родріго, Вінісіус (Хоселу, 82)

"Валенсія": Мамардашвілі, Коррея (Фульк'є, 55), Москера, Пауліста, Гайя (Гасеровський, 55), Пепелу (Уго Гонсалес, 70), Герра, Фран Перес (Яремчук, 70), Дієго Лопес, Канос (Гільямон, 64), Дуро

Попередження: Камавінга, 62 - Пепелу, 34, Фульк'є, 56, Пауліста, 67

Огляд матчу:

Відзначимо, що український голкіпер "Реала" Андрій Лунін вийшов у стартовому складі мадридців і відстояв у воротах весь поєдинок. Нападник "Валенсії" Роман Яремчук з'явився на полі на 70-й хвилині, результативними діями відзначиться не зумів.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру Лунін в 7,0 бала, а Яремчука - в 6,5 бала.

Мадридський "Реал" набрав 32 очки і займає друге місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. "Валенсія" з 18 балами йде на 9-й сходинці. Лідирує в чемпіонаті "Жирона" - 34 очки.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Реал" зіграє проти "Кадіса", а "Валенсія" зустрінеться з "Сельтою".

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