"Реал" з мінімальним рахунком програв перший матч півфіналу Кубка Іспанії.

У четвер, 2 березня, відбувся перший поєдинок 1/2 фіналу Кубка Іспанії, в якому "Реал" на своєму полі протистояв "Барселоні".

Знамените "Ель-Класіко" закінчилося перемогою каталонського гранда з рахунком 1:0.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті прокоментував результат поєдинку з "блаугранас". На думку італійського фахівця, "Реалу" не вистачило впевненості в завершальній стадії.

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"Результат дуже поганий, ми його не заслуговували, тому що грали добре, інтенсивно, не дозволяючи "Барселоні" діяти так, як вона хотіла. Вона низько оборонялася, а ми чинили високий тиск. У цьому сенсі матч вийшов хорошим. Але нам не вистачало успіху в завершальній стадії, було складно створювати моменти. У "Барселони" дуже сильна оборона. Ми багато йшли вперед, проте не забили.

Цей матч вселяє в мене впевненість перед відповіддю. Якщо ми зможемо грати так само, то шанс у нас буде. Ми не заслуговували поразки", - наводить слова Анчелотті видання Marca.

Варто відзначити, що ця поразка перервала неймовірну безпрограшну серію "вершкових". Колектив Карло Анчеллотті протягом останніх 11 місяців не програвав у домашніх матчах.

Останнім клубом, який обіграв "Реал" на їхньому полі до цього дня, був лондонський Челсі. "Сині" здобули на "Сантьяго Бернабеу" перемогу з рахунком 2:3 у півфіналі Ліги чемпіонів.

За цей час "Реал" на домашньому стадіоні провів сімнадцять ігор, здобувши 13 перемог в основний час, одну в додатковий і тричі зігравши внічию.

Додамо, що поєдинок у відповідь 1/2 фіналу Кубка Іспанії між "Реалом" і "Барселоною" пройде 5 квітня на стадіоні "Камп Ноу".

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