"Реал" програв "Атлетіко" і вилетів з Кубка Іспанії на стадії 1/8 фіналу.

У четвер, 18 січня, мадридський "Реал" програв "Атлетіко" в 1/8 фіналу Кубка Іспанії з футболу і вилетів з турніру.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті прокоментував поразку своїх підопічних. У своєму коментарі італійський фахівець згадав також українського голкіпера Андрія Луніна, який захищав ворота "Реала" в цій грі.

"Ми віддали всі сили, мені нема в чому дорікнути гравцям. Це дербі, воно було таким, як і всі дербі.

Відео дня

Лунін? Я не хочу зосереджуватися на одному гравцеві. При нічийному рахунку ми могли краще контролювати гру. Десь не потрібно було форсувати ситуацію - це гріх молодості.

"Реал" опинився в менш вигідному становищі, ніж "Атлетіко", тому що вони могли готуватися до гри тиждень після вильоту в півфіналі Суперкубка Іспанії. Але наша команда боролася і не виглядала втомленою. Мені не здалося, що в додатковий час ми просіли з фізики.

Ми надійно граємо в захисті в Ла Лізі, в кубках - менш надійно. "Атлетіко" забиває багато голів, особливо на своєму полі. Ми пропускали, але ми також багато забили", - наводить слова Анчелотті Marca.

Нагадаємо, матч "Атлетіко" - "Реал" завершився перемогою "матрацників" з рахунком 4:2.

Незважаючи на 4 пропущені м'ячі, Андрій Лунін провів хороший поєдинок і зробив вісім сейвів. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 7,5 бала. Це друга найкраща оцінка серед футболістів "Реала".

Додамо, що свій наступний поєдинок "Реал" зіграє 21 січня в рамках чемпіонату Іспанії проти "Альмерії".

Вас також можуть зацікавити новини: