Андрій Лунін не зміг допомогти "Реалу" вийти до наступного раунду Кубка Іспанії.

У четвер, 18 січня, відбувся поєдинок 1/8 фіналу Кубка Іспанії з футболу, в якому мадридський "Атлетіко" приймав "Реал".

Гра проходила на стадіоні "Метрополітано" і завершилася перемогою "матрацників".

Рахунок у грі відкрили господарі поля - на 39-й хвилині відзначився бразильський півзахисник Самуел Ліно. На 45+1-й хвилині "Реал" зрівняв рахунок - воротар "Атлетіко" Ян Облак припустився помилки на виході і зрізав м'яч у власні ворота. На 57-й хвилині "матрацники" вийшли вперед - Альваро Мората відправив м'яч у сітку воріт "вершкових" після помилки Андрія Луніна. На 82-й хвилині підопічні Карло Анчелотті вдруге зрівняли рахунок - Хоселу забив з передачі Джуда Беллінгема.

Відео дня

На 100-й хвилині Антуан Грізманн забив третій м'яч у ворота "Реала". Точку у грі поставив Родріго Рікельме, який забив четвертий гол у ворота Луніна на 119-й хвилині.

"Атлетіко" - "Реал" - 4:2

Голи: Ліно, 39, Мората, 57, Грізманн, 100, Рікельме, 119 - Облак, 45+1 (аг), Хоселу, 82

Відео голів:

Зазначимо, що Андрій Лунін провів хороший матч, незважаючи на 4 пропущені голи. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця у 7,5 бала.

Додамо, що свій наступний матч "Реал" зіграє 21 січня. В рамках 21-го туру чемпіонату Іспанії "вершкові" зустрінуться з "Альмерією".

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