Результат поєдинку вирішив один гол, забитий в кінцівці другого тайму.

У суботу, 4 грудня, в рамках 16-го туру чемпіонату Іспанії з фубтолу "Барселона" в рідних стінах приймала "Бетіс". Поєдинок завершився несподіваною перемогою гостей.

Єдиний гол Хуанмі забитий на 79-й хвилині поєдинку вирішив результат даного протистояння. В цілому команди зіграли досить рівний матч, при невеликій перевазі каталонського гранда у володінні м'ячем. Але, як відомо, матчі виграє той, хто забиває голи, а не вміло тримає м'яч. Ось "Бетіс" краще впорався з реалізацією своїх моментів і взяв три очки в цій грі.

"Барселона" - "Бетіс" - 0:1

Гол: Хуанмі, 79

"Барселона": Тер Штеген, Альба, Лангле, Араухо, Дест, Ніко (Де Йонг, 59), Бускетс, Гаві (Пуч, 36), Коутіньо (Дембеле, 59), Еззальзулі, Депай

"Бетіс": Руй Сілва, Морено, Руїс, Бартра, Бельерин, Гуардадо, Родрігес, Каналес, Хуанмі, Руибаль (Тельо, 63), Вілліан Жозе (Вілліам Карвальо, 71)

Попередження: Вілліан Жозе, Ніко, Родрігес

Огляд матчу:

Відзначимо, що ця поразка стала першою для Хаві в якості головного тренера "Барселони". До цього під керівництвом легендарного іспанця "благранас" дві гри виграли і один раз зіграли внічию.

Після 16-го туру "Барселона" з 23 набраними очками йде на 7-й позиції в турнірній таблиці.

"Бетіс" має 30 набраних очок і займає 4-у позицію.

Лідирує в турнірній таблиці мадридський "Реал" в активі якого 36 зароблених очок.

Головний аутсайдер турніру - "Леванте", в активі якого всього 7 набраних очок.

Автор: Володимир Медяник