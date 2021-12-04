У суботу, 4 грудня, в рамках 16-го туру чемпіонату Іспанії з фубтолу "Барселона" в рідних стінах приймала "Бетіс". Поєдинок завершився несподіваною перемогою гостей.
Єдиний гол Хуанмі забитий на 79-й хвилині поєдинку вирішив результат даного протистояння. В цілому команди зіграли досить рівний матч, при невеликій перевазі каталонського гранда у володінні м'ячем. Але, як відомо, матчі виграє той, хто забиває голи, а не вміло тримає м'яч. Ось "Бетіс" краще впорався з реалізацією своїх моментів і взяв три очки в цій грі.
"Барселона" - "Бетіс" - 0:1
Гол: Хуанмі, 79
"Барселона": Тер Штеген, Альба, Лангле, Араухо, Дест, Ніко (Де Йонг, 59), Бускетс, Гаві (Пуч, 36), Коутіньо (Дембеле, 59), Еззальзулі, Депай
"Бетіс": Руй Сілва, Морено, Руїс, Бартра, Бельерин, Гуардадо, Родрігес, Каналес, Хуанмі, Руибаль (Тельо, 63), Вілліан Жозе (Вілліам Карвальо, 71)
Попередження: Вілліан Жозе, Ніко, Родрігес
Огляд матчу:
Відзначимо, що ця поразка стала першою для Хаві в якості головного тренера "Барселони". До цього під керівництвом легендарного іспанця "благранас" дві гри виграли і один раз зіграли внічию.
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- Після 16-го туру "Барселона" з 23 набраними очками йде на 7-й позиції в турнірній таблиці.
- "Бетіс" має 30 набраних очок і займає 4-у позицію.
- Лідирує в турнірній таблиці мадридський "Реал" в активі якого 36 зароблених очок.
- Головний аутсайдер турніру - "Леванте", в активі якого всього 7 набраних очок.