ПСЖ розгромив "Марсель" і відірвався від "провансальців" в турнірній таблиці.

У неділю, 26 лютого, в рамках 25-го туру чемпіонату Франції "Марсель" на своєму полі поступився ПСЖ з розгромним рахунком.

Головний тренер "провансальців" Ігор Тудор прокоментував результат поєдинку проти паризького гранду.

"У Мбаппе було багато простору, тому що він гравець з іншої планети. Крім очевидної мотивації ПСЖ, я бачив, що гравці суперника були дуже сконцентровані, вони багато бігали, чого вже давно не було. Важко всім, коли суперник знаходиться в такій формі.

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Чи вистачало команді "фізики"? Якщо порівняти два матчі (кілька днів тому "Марсель" переміг ПСЖ у Кубку Франції з рахунком 2:1), то різниця тільки в Мбаппе. Ми грали так само, хотіли домогтися успіху, але коли у суперника є Мессі, Маркіньос, Верратті, Рамос, то це дуже складно.

Вам може здатися, що ми були повільніше звичайного, але можу вас запевнити, що грали ми якісніше. Всі матчі різні. Думаю, що якби Нуну Тавареш забив на початку за рахунку 1:0, сценарій міг бути іншим. Але коли вже було 0:2, стало складно", - наводить слова Тудора видання L'Equipe.

Нагадаємо, "Марсель" поступився ПСЖ в рамках 25-го туру Ліги 1 з рахунком 0:3. Два голи у складі парижан забив Кіліан Мбаппе, ще один м'яч в активі Ліонеля Мессі.

"Марсель": результати в сезоні

За 25 зіграних матчів "Марсель" набрав 52 очки і займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції. Відставання від ПСЖ становить 8 балів.

У наступному турі Ліги 1 "провансальці" зіграють проти "Ренна". Гра запланована на 5 березня.

У Кубку Франції "Марсель" вийшов в 1/4 фіналу, де зіграє проти ФК "Аннесі". Матч відбудеться 1 березня.

Руслан Малиновський перебрався в "Марсель" в січні 2023 року. За французький клуб українець зіграв 10 матчів і забив два голи.

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