Валід Реграгі оцінив гру своєї команди в поєдинку 1/2 фіналу чемпіонату світу з Францією.

У середу, 14 грудня, в рамках 1/2 фіналу ЧС-2022 з футболу, який приймає Катар, збірна Франції перемогла Марокко (2:0).

Головний тренер марокканської національної команди Валід Реграгі прокоментував результат зустрічі. На думку фахівця, його команда провалилися в першому таймі, що позначилося на підсумковому результаті.

"Ми втратили Агерда на розминці. Саїс і Мазрауї не вийшли на другий тайм. Це занадто багато втрат для нас, але ті, хто зіграли, віддалися на максимум.

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Однак проти Франції найменша помилка - це відразу розплата. Ми не можемо вийти у фінал з такою кількістю втрат, як у першому таймі. Після перерви вже все було краще. Однак нам не вдалося забити, команда навпаки пропустила другий гол", - наводить слова тренера L'Equipe.

Також наставник збірної Марокко поділився очікуваннями від гри з Хорватією в матчі за бронзові медалі катарського мундіалю.

"У матчі за третє місце буде важко ментально. Дамо ігровий час тим, хто менше отримував його до цього. Хочемо стати третіми. Найголовніше - показати себе з хорошого боку. Продемонструвати, що футбол в Марокко існує, що у нас прекрасні вболівальники", - сказав Реграгі.

Поєдинок за третє місце ЧС-2022 між збірними Марокко та Хорватії відбудеться у суботу, 17 грудня. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

У фіналі чемпіонату світу зіграють національні команди Франції та Аргентини. Поєдинок відбудеться в неділю, 18 грудня. Початок гри о 17:00 за київським часом.

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