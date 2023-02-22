"Ліверпуль" вперше в своїй історії пропустив п'ять голів у матчі єврокубка на своєму полі.

У вівторок, 21 лютого, відбувся перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому "Ліверпуль" на своєму полі з розгромним рахунком програв мадридському "Реалу".

Головний тренер англійського клубу Юрген Клопп проаналізував поразку від іспанського гранда в плей-офф ЛЧ.

"Початок матчу в нашому виконанні був видатним. Це були справжні ми. Це було ідеально - саме так, як ми хотіли зіграти. Перший тайм був хорошим, за винятком пропущених голів. При першому голі ми злегка пасивно грали попереду, а другий гол - просто ляп.

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Те, як ми захищалися при третьому голі, нікуди не годиться. Так не можна діяти в грі проти команди, яка відмінно грає на контратаках. Ми так і не змогли повернутися в колишнє русло. Потрібно було грати, як у першому таймі, всі 95 хвилин.

Ми поїдемо туди і зіграємо у футбол. Це буде серйозне випробування, але спочатку ми повинні зіграти в Прем'єр-лізі і обов'язково винести уроки з цього матчу.

Ймовірно, Карло Анчелотті вважає, що тут все вирішено. Чесно, я теж так думаю в даний момент. Але за три тижні все може змінитися. Ми поїдемо туди, щоб перемогти. Це все, що я можу сказати", - наводить слова Клоппа офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, "Ліверпуль" вигравав у два м'ячі по ходу зустрічі, проте дозволив супернику відігратися і в підсумку був розгромлений на своєму полі з рахунком 5:2.

"Реал" став першою командою в історії, яка забила п'ять голів "Ліверпулю" на "Енфілді" в єврокубках. Раніше "червоні" ніколи не пропускали навіть чотири м'ячі на домашньому стадіоні в міжнародних турнірах.

Зустріч "Ліверпуля" і "Реала" відбудеться 15 березня в Мадриді.

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