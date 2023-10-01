Наставник "Жирони" також розповів, що Віктор Циганков був замінений через травму.

У суботу, 30 вересня, "Жирона" зазнала поразки проти мадридського"Реала" у матчі 8-го туру іспанської Ла Ліги.

Головний тренер каталонського клубу прокоментував поразку своїх підопічних. Також фахівець розповів про стан здоров'я Віктора Циганкова, який отримав травму в цій грі.

"У нас було два прекрасних моменти на початку матчу, потрібно було далі грати в такому темпі, але не вдалося. Ми робимо багато речей добре на полі, але є команди, які грають краще за нас, це потрібно розуміти.

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Ми тиснули на "Реал" певний час, але дозволили їм перегрупуватися. Сподіваюся, що перемагати у нас увійде в звичку, але потрібно також пам'ятати основну мету на сезон - це залишитися в Ла Лізі.

Циганков сказав мені, що його щось турбувало. Він попросив його замінити. Щось з м'язами, і ми не знаємо, серйозно це чи ні. Йому потрібно буде пройти деякі медичні обстеження", - сказав Мічел на прес-конференції.

Нагадаємо, "Жирона" поступилася "Реалу" на своєму полі з рахунком 0:3. У складі переможців голи забили Хоселу, Чуамені і Беллінгем.

Українці Циганков і Довбик вийшли в стартовому складі "Жирони" на цю гру. Однак Віктор у перерві зустрічі був замінений. Як стало відомо після матчу, український вінгер отримав травму.

За інформацією ЗМІ, відновлення Циганкова може зайняти до трьох тижнів і він ризикує пропустити матчі збірної України проти Мальти і Північної Македонії, які відбудуться в жовтні.

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