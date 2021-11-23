Юрій Вірт розкрив інформацію про зарплати в клубі.

Головний тренер "Вереса" Юрій Вірт розповів про рівень заробітної плати в його команді і поділився інформацією про плани клубу на зимове трансферне вікно.

За інформацією фахівця, "Верес" зараз має найменший бюджет в українській Прем'єр лізі і зарплати в клубі в середньому становлять близько двох тисяч доларів.

"Середня зарплата у Вересі 50 тисяч гривень. Візьмемо дві тисячі доларів. Візьмемо "Дніпро-1", "Ворсклу", "Зорю". Вони тримають рівень. Я думаю там набагато більше зарплата. В середньому близько 10 тисяч доларів.

Всі інші менше отримують. 150, 100, 50 тисяч. На сьогоднішній день в "Вересі" найменший бюджет в УПЛ. Поруч з "Минаєм", - сказав Юрій Вірт в інтерв'ю ОТДУШИВДУШУ.

Також тренер заявив, що "Верес" взимку повинні поповнити гравці, яким будуть запропоновані більш високі фінансові умови.

"На цей сезон мета "Вереса" - закріпитися в УПЛ. Думаю, що з'явиться чотири нових футболіста. Є намітки. Головне, щоб президент потягнув фінансові умови. Є серед них гравці, які пограли в збірних", - додав Вірт.

Читайте такожУкраїнська Прем'єр-ліга: всі результати 15-го туру, таблицяНагадаємо, в останньому матчі "Верес" здобув перемогу над "Металістом 1925" в рамках 15-го туру чемпіонату України.

Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне

Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.

З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".

Гонку бомбардирів УПЛ очолює динамівець Артем Довбик. На його рахунку 10 голів.

Автор: Володимир Медяник