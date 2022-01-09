Колишній захисник "Динамо" Віталій Миколенко дебютував за "Евертон" в поєдинку 1/32 фіналу Кубка Англії. Мерсисайдці перемогли "Халл Сіті" з рахунком 3:2 (після додаткового часу), а 22-річний Миколенко зіграв всі 120 хвилин.
Керманич "Евертона" Рафаель Бенітес поділився враженнями від дебюту Віталія:
"Миколенко не тренувався 15 днів, а потім приїхав сюди та відіграв напружений матч у Кубку Англії. Приємно бачити його настрій. Я вважаю, що він чудово провів свою першу гру".
Статистичний ресурс Sofascore поставив українцю оцінку - 7,4 бала. Це найкраща оцінка в "Евертоні" нарівні з Ендросом Таунсендом, котрий забив переможний гол.
А ось портал Whoscored оцінив гру Миколенка у 7,67 бала. Це третя оцінка в "Евертоні" після Андре Гомеша та Ентоні Гордона.
Нагадаємо, що раніше Бенітес порадив Миколенку вчити англійську мову.
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Віталій Миколенко: трансфер до "Евертона"
- Миколенко є вихованцем київського "Динамо". Англійський "Евертон" придбав захисника у киян за 22 мільйони євро.
- Українець підписав з "Евертоном" контракт, який чинний до літа 2026 року.
- Віталій зароблятиме у "Евертоні" 58 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.