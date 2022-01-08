Віталій Миколенко провів на полі всі 120 хвилин.

8 січня клуб АПЛ "Евертон" завітав у гості до команди з Чемпіоншипу "Халл Сіті" в рамках 1/32 фіналу Кубка Англії з футболу.

Українець Віталій Миколенко дебютував за "ірисок", вийшовши в стартовому складі. 22-річний лівий захисник провів на полі всі 120 хвилин.

Миколенко отримав наприкінці першого тайму жовту картку за незначне порушення правил (зрив атаки суперника).

Опоненти завершили основний час з рахунком 2:2, але "Евертон" в додаткових таймах був сильнішим та забив переможний гол на 99-й хвилині. У підсумку 3:2 й "Халл Сіті" покидає турнір, а "іриски" крокують до 1/16 фіналу Кубка Англії.

Миколенко запам'ятався також не лише "гірчичником", а й тим, що врятував свою команду після небезпечного удару. Ось відео:

Віталій також порушив правила на 1-й хвилині матчу, "Халл" виконав штрафний удар, українець програв верхову дуель і "Евертон" пропустив гол у самому дебюті зустрічі. Ось відео:

— Hull City (@HullCity) January 8, 2022

На щастя для Миколенка, ця помилка не стала фатальною і партнери потім довели справу до звитяги.

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