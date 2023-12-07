"Челсі" з Мудриком у складі зазнав поразки у грі проти "Манчестер Юнайтед".

У середу, 6 грудня, "Челсі" зазнав поразки від "Манчестер Юнайтед" у центральному поєдинку 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно прокоментував результат матчу з "червоними дияволами". Аргентинський фахівець вважає, що його команда програла, бо не мала достатньо часу на відновлення.

"Інша команда заслужила перемогу. Початок був важким. Вони проявили величезну енергію. Ми грали в неділю, маючи на один день менше на підготовку. Можливо, нам було важко почати гру так, як ми хотіли. Нам вдалося створити достатньо моментів.

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Ми почали другий тайм дуже добре, але потім пропустили, і це складно. Таку гру нелегко оцінити, тому що у "Манчестера" є ще один день на відновлення. Нам не вистачало енергії і можливості змінити гру. Це була проблема, і таке іноді трапляється.

Нам потрібно відновити всіх гравців і підвищити наш рівень. Це час по-справжньому конкурентної боротьби, і нам потрібні гравці, які допоможуть і нададуть рішення для підвищення нашого рівня", - наводить слова Почеттіно BBC.

Нагадаємо, поєдинок "Манчестер Юнайтед" - "Челсі" завершився перемогою "червоних дияволів" з рахунком 2:1. Гол у складі "синіх" забив Коул Палмер, асистував йому українець Михайло Мудрик.

У турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги "Челсі" займає 10-е місце. В активі "синіх" 19 набраних очок.

У наступному турі чемпіонату Англії "Челсі" зіграє проти "Евертона". Гра відбудеться 10 грудня.

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