Перемогу "Манчестер Юнайтед" принесли два м'ячі Скотта Мактомінея.

У середу, 6 грудня, відбувся центральний поєдинок 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Манчестер Юнайтед" протистояв лондонському "Челсі".

Гра проходила на стадіоні "Олд Траффорд" і завершилася перемогою "червоних дияволів".

Рахунок у грі відкрили футболісти "Манчестер Юнайтед" - на 19-й хвилині гол у ворота "синіх" забив Скотт Мактоміней. На 45-й хвилині "Челсі" вдалося відігратися - Михайло Мудрик віддав точну передачу на Коула Палмера, який відправив м'яч у сітку воріт суперника. На 69-й хвилині "червоні дияволи" вдруге повели в рахунку - Скотт Мактоміней оформив дубль. Асистував йому Алехандро Гарначо.

Відео дня

"Манчестер Юнайтед" - "Челсі" - 2:1

Голи: Мактоміней, 19, 69 - Палмер, 45

"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Маґуайр, Лінделеф (Реґілон, 46), Шоу, Мактоміней, Амрабат, Антоні, Фернандеш, Ґарначо (Еванс, 90+3), Гойлунд (Рашфорд, 84)

"Челсі": Санчес, Кукурелья (Джеймс, 46), Дісасі, Сілва, Колвілл, Кайседо, Фернандес, Стерлінг, Палмер, Мудрик (Броя, 77), Джексон

Попередження: Шоу (15), Ґарначо (22), Далот (82), Реґілон (90+5)

"Манчестер Юнайтед" набрав 27 очок і піднявся на шосте місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Челсі" з 19 балами займає 10-е місце.

У наступному турі чемпіонату Англії "Манчестер Юнайтед" зіграє проти "Борнмута", а лондонський "Челсі" зустрінеться з "Евертоном".

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