Саво Мілошевич назвав головну перевагу збірної Боснії і Герцеговини в дуелі з Україною.

Напередодні відбулося жеребкування плей-офф відбору на Євро-2024 з футболу, згідно з результатами якого збірна України зіграє проти Боснії і Герцеговини.

Головний тренер боснійської команди Саво Мілошевич прокоментував результати жеребкування.

"Україна відрізняється серед усіх чотирьох команд в плей-офф своєю якістю і тим, як вона грає. Я особисто зустрічався на полі з багатьма українськими футболістами, тому знаю, про що говорю. Наша перевага в тому, що ми будемо приймати суперника вдома, але побачимо, як складеться ця зустріч.

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Такі матчі завжди складні. Фаворита в цій парі не буде, тому що в одній грі може статися що завгодно. Ми сподіваємося, що до березня всі гравці будуть здорові. Я теж бажаю цього і українській команді. І також шлю свої найкращі побажання українському народу.

У Боснії та Герцеговині люди божеволіють від футболу. Він дуже популярний в країні, а національна збірна дуже важлива для людей. Безумовно, на матчі буде повний стадіон і спекотна атмосфера. Ми спробуємо використати це проти вашої команди. Але це буде важка і рівна гра. Можливо, в української команди є трохи більше шансів, але ми постараємося зробити все можливе, щоб пройти далі.

Також я радий зустрітися з Сергієм Ребровим. Ми давно з ним не бачилися. Я стежу за його кар'єрою. Знаю, що до цього він працював в ОАЕ. Я бажаю йому всього найкращого, звичайно, за винятком нашої гри", - наводить слова Мілошевича офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, Боснія і Герцеговина прийме Україну в рамках півфіналу плей-офф відбору на Євро-2024 з футболу 21 березня 2024 року.

Якщо команда Сергія Реброва виграє, то у фіналі плей-офф зустрінеться з переможцем пари Ізраїль - Ісландія. Фінал буде номінально домашнім для "синьо-жовтих" і відбудеться 26 березня.

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