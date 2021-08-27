Бріан Пріске дотримав обіцянку, яку дав гравцям.

Головний тренер "Антверпена" Бріан Пріске прийшов голим на прес-конференцію після того, як його команда вийшла в груповий етап Ліги Європи, здолавши "Омонію" по пенальті.

Перед матчем Пріске пообіцяв своїм підопічним, що з'явиться на прес-конференції без одягу, якщо команда проб'ється в групову стадію ЛЄ.

"Антверпен" ліквідував відставання в два м'ячі, яке було зафіксовано після першого матчу, а потім переміг у серії пенальті.

Пріске виконав свою обіцянку - він прийшов на прес-конференцію, обмотавшись рушником навколо стегон.

Фото були опубліковані в Twitter-акаунті "Антверпена".

44-річний данець Пріске очолює "Антверпен" з цього року.

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Автор: Антон Дудар