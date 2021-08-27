Бріан Пріске вивів Антверпен в груповий етап ЛЄ / фото twitter.com/official_rafc
Головний тренер "Антверпена" Бріан Пріске прийшов голим на прес-конференцію після того, як його команда вийшла в груповий етап Ліги Європи, здолавши "Омонію" по пенальті.
Перед матчем Пріске пообіцяв своїм підопічним, що з'явиться на прес-конференції без одягу, якщо команда проб'ється в групову стадію ЛЄ.
"Антверпен" ліквідував відставання в два м'ячі, яке було зафіксовано після першого матчу, а потім переміг у серії пенальті.
Пріске виконав свою обіцянку - він прийшов на прес-конференцію, обмотавшись рушником навколо стегон.
Фото були опубліковані в Twitter-акаунті "Антверпена".
фото twitter.com/official_rafc
фото twitter.com/official_rafc
44-річний данець Пріске очолює "Антверпен" з цього року.