Виконавча ради Футбольної асоціації Боснії та Герцеговини прийняла рішення про перенесення товариського матчу зі збірною Росії.
Про це повідомляти на сайті Асоціації.
"Товариський матч між збірними Боснії і Герцеговини і Росії, який мав відбутися 19 листопада в Санкт-Петербурзі, в цей час зіграний не буде. На сьогоднішньому засіданні Виконавчої Ради Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини матч, запланований на 19 листопада, був перенесений", – йдеться в повідомленні.
Президент Асоціації Віко Желькович заявив, що матч буде зіграний колись у майбутньому.
Санкції УЄФА проти Боснії та Герцеговини
Як повідомляв УНІАН, у вересні стало відомо, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розробляє пакет санкцій для Боснії і Герцеговини. Їх погрожували ввести, якщо товариський матч зі збірною РФ відбудеться.
Раніше УЄФА задекларував, що проведення товариських поєдинків не відноситься до їх юрисдикції. Водночас спортивні організації дотримуються міжнародних законів і вимог, як санкції, які наклали на РФ Євросоюз і США.
Крім того, УЄФА залишив у силі відсторонення клубів і збірних Росії від участі в міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення в Україну.
Ще в перші дні вторгнення російських військ в Україну УЄФА і ФІФА відсторонили клуби і збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою. Пізніше УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.