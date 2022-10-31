Нова дата поєдинку не названа.

Виконавча ради Футбольної асоціації Боснії та Герцеговини прийняла рішення про перенесення товариського матчу зі збірною Росії.

Про це повідомляти на сайті Асоціації.

"Товариський матч між збірними Боснії і Герцеговини і Росії, який мав відбутися 19 листопада в Санкт-Петербурзі, в цей час зіграний не буде. На сьогоднішньому засіданні Виконавчої Ради Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини матч, запланований на 19 листопада, був перенесений", – йдеться в повідомленні.

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Президент Асоціації Віко Желькович заявив, що матч буде зіграний колись у майбутньому.

Санкції УЄФА проти Боснії та Герцеговини

Як повідомляв УНІАН, у вересні стало відомо, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розробляє пакет санкцій для Боснії і Герцеговини. Їх погрожували ввести, якщо товариський матч зі збірною РФ відбудеться.

Раніше УЄФА задекларував, що проведення товариських поєдинків не відноситься до їх юрисдикції. Водночас спортивні організації дотримуються міжнародних законів і вимог, як санкції, які наклали на РФ Євросоюз і США.

Крім того, УЄФА залишив у силі відсторонення клубів і збірних Росії від участі в міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення в Україну.

Ще в перші дні вторгнення російських військ в Україну УЄФА і ФІФА відсторонили клуби і збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою. Пізніше УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

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