"Червоні дияволи" зазнали першого фіаско в новому сезоні чемпіонату Англії.

У суботу, 19 серпня, відбувся центральний поєдинок другого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися "Тоттенхем" і "Манчестер Юнайтед".

Гра проходила на стадіоні "Тоттенхем" в Лондоні і завершилася перемогою господарів поля з рахунком 2:0.

Перший тайм команди закінчили без забитих голів. На старті другої половини зустрічі рахунок у грі відкрив півзахисник "шпор" Папі Матар Сарр.

На 83-й хвилині зустрічі "Тоттенхем" подвоїв свою перевагу - м'яч у власні ворота забив Лісандро Мартінес.

"Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед" - 2:0

Голи: Сарр, 49, Девіс, 83

"Тоттенхем": Вікаріо, Порро (Емерсон, 88), Ромеро, ван Де Вен, Удоджі (Девіс, 70), Меддісон, Біссума, Кулусевський (Соломон, 88), Сарр (Хейб'єрг, 76), Сон Хен Мін, Рішарлісон (Перішич, 70)

"Манчестер Юнайтед": Онана, Ван-Біссака (Діогу Далот, 66), Варан, Мартінес, Шоу, Каземіро, Бруну Фернандеш, Маунт (Пельістрі, 85), Антоні (Еріксен, 66), Гарначо (Санчо, 66), Решфорд (Марсьяль, 85)

Попередження: Удоджі, 63 - Ван-Біссака, 33, Антоні, 38, Фернандеш, 39

Огляд матчу:

Після двох зіграних турів в активі "Тоттенхема" 4 набраних очки. У першому турі "шпори" зіграли внічию з "Брентфордом" (2:2). "Манчестер Юнайтед" залишився з 3 балами. У поєдинку 1-го туру "червоні дияволи" мінімально обіграли "Вулверхемптон" (1:0).

У наступному турі АПЛ лондонський "Тоттенхем" зустрінеться з "Борнмутом" Іллі Забарного, а "Манчестер Юнайтед" поміряється силами з "Ноттінгемом". Обидва матчі відбудуться 26 серпня.

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