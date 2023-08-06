Андре Онана "загубив" ворота і пропустив гол з центру поля.

Новоспечений воротар "Манчестер Юнайтед" Андре Онана у товариській грі проти французького "Лансу" пропустив курйозний гол.

На 23-й хвилині нападник команди суперника вирішив пробити з центра поля, тому що Онана піднявся занадто високо. У результаті, камерунський голкіпер не встиг добігти до воріт і пропустив "за комірець". Проте поєдинок все одно виграла команда Еріка тен Хага з рахунком 3:1.

Онана вже провів два спаринги за "МЮ", в яких пропустив 4 голи. У це трансферне вікно "червоні дияволи" придбали Андре у міланського "Інтера" за 52 мільйони євро. Таким чином, манкуніанці замінили знаменитого Давіда Де Хеа, який покинув клуб після 12 років перебування у стані "МЮ".

Додамо, що 14 серпня "Манчестер Юнайтед" розпочне новий сезон АПЛ домашнім матчем проти "Вулверхемптона". В минулому сезоні чемпіонату Англії "дияволи" посіли третє місце, пропустивши вперед лише "Арсенал" і "Ман Сіті". У Кубку Ліги "МЮ" відсвяткував перемогу, здобувши трофей.

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