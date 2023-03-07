Лондонський клуб поступився "Мілану" в першій грі з мінімальним рахунком.

У середу, 8 березня, відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Тоттенхемом" і "Міланом".

Гра пройде на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" в Лондоні. Головним арбітром зустрічі призначений французький рефері Клеман Тюрпен.

Перший поєдинок 1/8 фіналу між "Міланом" і "Тоттенхемом" завершився перемогою італійського клубу з рахунком 1:0. Гол у складі "россонері" забив Браїм Діас.

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Після зустрічі з "Тоттенхемом" італійський клуб зіграв три матчі в рамках Серії А: "россонері" перемогли "Монцу" (1:0) та "Аталанту" (2:0) і програли "Фіорентині" (1:2).

У чемпіонаті Італії "Мілан" займає п'яте місце. За 25 турів підопічні Стефано Піолі заробили 47 балів.

У "Тоттенхема" справи йдуть не дуже добре останнім часом. "Шпори" після гри з "Міланом" перемогли "Вест Хем" (2:0) і "Челсі" (2:0), а потім двічі поспіль програли - проти "Шеффілд Юнайтед" (0:1) в Кубку Англії і "Вулверхемптона" (0:1) в АПЛ.

У турнірній таблиці АПЛ "Тоттенхем" посідає четверте місце. За 26 ігор команда Антоніо Конте набрала 45 балів.

Тоттенхем - Мілан: прогноз

У дуелі англійського та італійського клубів букмекери вважають фаворитом "Тоттенхем". Коефіцієнт на перемогу "шпор" в цьому матчі - 1,93. На нічию - 3,65. Перемога "Мілана" оцінюється коефіцієнтом 4,10.

Найбільш вірогідним результатом матчу букмекери вважають перемогу "Тоттенхема" з рахунком 1:0. Коефіцієнт на даний результат - 6,90.

Гол "Тоттенхема" в матчі з "Міланом" оцінюється коефіцієнтом 1,22, а на гол "россонері" приймають ставки з коефіцієнтом - 1,22.

На прохід англійського клубу в наступний раунд Ліги чемпіонів можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,30, а на прохід італійського колективу - 1,66.

Тоттенхем - Мілан: трансляція

На території України протистояння англійського та італійського клубів в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в прямому ефірі транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів сезону-2022/2023 пройде на стадіоні "Олімпійський" у Стамбулі.

Діючим переможцем турніру є мадридський "Реал". У фіналі минулого сезону іспанський клуб обіграв "Ліверпуль".

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