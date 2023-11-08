Мадридський "Атлетіко" лідирує в групі Ліги чемпіонів.

У вівторок, 7 листопада, в рамках 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА мадридський "Атлетіко" приймав шотландський "Селтік".

Гра проходила на стадіоні "Метрополітано" і завершився розгромною перемогою іспанського клубу.

У першому таймі футболісти "Атлетіко" забили два м'ячі: відзначилися Антуан Грізманн і Альваро Мората. У другій половині зустрічі "матрацники" відправили у ворота суперника ще чотири м'ячі: Грізманн і Мората оформили дублі, ще по м'ячу забили Самуел Ліно і Сауль Ньігес.

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"Атлетіко" - "Селтік" - 6:0

Голи: Грізманн (6, 60), Мората (45+2, 76), Ліно (66), Сауль (84)

"Атлетіко": Облак, Хіменес (Сеюнджю, 77), Вітсель, Ермосо, Моліна (Аспілікуета, 71), Барріос (Льоренте, 46), Коке, Грізманн (Сауль, 64), Рікельме (Ліно, 64), Корреа, Мората

"Селтік": Харт, Джонстон, Картер-Вікерс, Скейлс, Тейлор, Бернарду (Тернбулл, 61), МакГрегор (Івата, 71), О'райлі (Хольм, 46), Пальма ( О Хен Гю, 46), Фурухасі (Хен Джун Ян, 61), Маеда

Попередження: Сеюнджю - Пальма

Вилучення: Маеда, 23 ("Селтік", груба гра, пряма червона)

Огляд матчу:

В іншому поєдинку цієї групи римський "Лаціо" з мінімальним рахунком виграв на своєму полі у нідерландського "Феєнорда".

"Лаціо" - "Феєнорд" - 1:0

Гол: Іммобіле 45+1

"Лаціо": Проведель, Лаццарі, Патрік, А. Романьолі, Хюсай (Лука Пеллегріні 78), Весіно (Ровелла 78), Камада (Гендузі 53), Луїс Альберто, Феліпе Андерсон, Іммобіле (Кастельянос 63), Дзакканьї (Педро 63)

"Феєнорд": Бейлоу, Ньюкооп (Траунер 20, Джаханбакш 74), Геертрюйда, Ханко, Хартман, Віффер, Тімбер (Міламбо 81), Зеррукі (Уеда 81), Стенгс, С. Хіменес, Пайшао (Іванушець 74)

Попередження: Весіно 68, Ровелла 90+6 - Ньюкооп 1, Зеррукі 70, Віффер 77

Огляд матчу:

Після чотирьох турів мадридський "Атлетіко" лідирує в групі Е, набравши 8 очок. На другій сходинці з 7 балами йде "Лаціо". Третя сходинка за "Феєнордом", в активі якого 6 очок. Замикає квартет шотландський "Селтік" - 1 бал.

У наступному турі Ліги чемпіонів "Селтік" зіграє проти "Лаціо", а "Атлетіко" зустрінеться з "Феєнордом".

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