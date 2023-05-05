Сергій Ребров потрапив у сферу інтересів грецького "Олімпіакоса".

Головний тренер"Аль-Айна" Сергій Ребров потрапив у сферу інтересів відомого європейського клубу.

За інформацією Sportdog.gr, у послугах українського фахівця зацікавлений грецький "Олімпіакос".

Джерело повідомляє, що керівництво іменитого грецького клубу розглядає двох кандидатів на пост головного тренера. Другим претендентом є легендарний аргентинський футболіст Ернан Креспо, який зараз очолює "Аль-Духайль" з Катару.

Відео дня

"Олімпіакос" звільнив іспанського фахівця Мічела з поста головного тренера ще на початку квітня, оскільки їх не задовольняли результати. З того часу клуб знаходиться без наставника.

Відзначимо, що "Олімпіакос" є найтитулованішим клубом в історії грецького футболу. Команда ставала чемпіоном Греції рекордні 47 разів, 28 разів вигравала Кубок країни та 4 рази завойовувала Суперкубок Греції.

Зараз клуб переживає не найкращий час. За підсумками цього сезону "Олімпіакос" не зумів кваліфікуватися в Лігу чемпіонів і поки не гарантував собі місце в Лізі Європи.

В даний час "Олімпіакос" (67 очок) займає лише третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Греції, значно поступаючись лідерам - "Панатінаїкосу" і АЕКу (по 77 очок).

Нагадаємо, чинний контракт Сергія Реброва з "Аль-Айном" розрахований до завершення сезону 2022/2023.

Раніше повідомлялося, що 48-річний фахівець може очолити національну збірну України.

Вас також можуть зацікавити новини: