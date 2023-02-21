Сергій Ребров подякував президенту США за допомогу Україні в боротьбі з агресором.

У понеділок, 20 лютого, відбувся візит президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена до Києва.

Відомий тренер Сергій Ребров, який очолює "Аль-Айн" з ОАЕ, відреагував на візит президента США до столиці України.

Український фахівець написав звернення до Байдена, в якому подякував йому за підтримку України в боротьбі з російськими окупантами, а також висловив упевненість у спільній перемозі над агресором.

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"Пане Президенте, від імені всіх українців, ми дякуємо Вам за Вашу нескінченну підтримку! Дуже приємно бачити, як один з найсильніших союзників України відвідує нашу столицю та продовжує зміцнювати відносини між нашими країнами, в найскладніший час історії нашої країни, яка уже рік з часу повномасштабного вторгнення Росії захищає свою незалежність і демократичні цінності вільного світу.

Вірю, що Ви й надалі стоятимете на боці України! І впевнений, що разом ми здобудемо перемогу над агресором, за яку так багато наших людей вже заплатили найвищу ціну", - написав Ребров в Instagram.

Нагадаємо, 20 лютого, близько полудня Офіс президента України повідомив про прибуття Джо Байдена до Києва.

В ході візиту президент США зустрівся з Володимиром Зеленським і анонсував надання Україні нового пакету військової допомоги. Крім того, Байден анонсував нові санкції проти РФ і розповів, на кому вони будуть акцентовані.

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