Скандальний чиновник Лучано Лучі отримає іменитого помічника.

Колишній італійський футбольний суддя Нікола Ріццолі допомагатиме скандальному голові комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, котрий нещодавно отримав новий контракт.

Про це повідомляє Sky Sport Italy.

Перед Ріццолі стоїть завдання розвивати систему відеоповторів - VAR, а також сприяти підвищенню кваліфікації українських арбітрів.

Лучі в Україні з 2010 року. Спочатку він був асистентом куратора суддівського корпусу ФФУ П'єрлуїджі Колліни, а головою комітету арбітрів УАФ став влітку 2015 року.

Нікола Ріццолі: чим він відомий

50-річний Ріццолі завершив кар'єру арбітра у 2017 році. Він судив фінали Ліги чемпіонів-2013 та чемпіонату світу-2014. Італійця визнали свого часу найкращим рефері Євро-2016.

З 2011 по 2017 рік Ріццолі визнавався 7 років поспіль найкращим арбітром Італії.

За версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS) Ріццолі входить у топ-10 найкращих арбітрів 21 століття.

Автор: Артем Будрін