Роберто Де Дзербі поділився очікуваннями від поєдинку з іспанським грандом.

Наставник "Шахтаря" Роберто Де Дзербі розповів про підготовку до майбутньої зустрічі з "Реалом" в Лізі чемпіонів.

Слова Де Дзербі наводить офіційний Ютуб-канал "Шахтаря".

Італійський фахівець закликав підопічних зіграти сміливо:

"Коли граєш проти "Реала", тебе турбує все. Тільки дурень не хвилювався б перед таким матчем. Головне для мене - подивитися, наскільки ми додали, стали сильнішими. Мене хвилює, щоб моя команда грала сміливо, з максимальною концентрацією і увагою".

"Я не аналізував минулорічні матчі. Я їх бачив, але не аналізував. І не говорив з Каштру. В цьому немає сенсу - кожен рік команди змінюються, і "Реал", і "Шахтар". Кожну гру ми намагаємося виграти, але поразки - теж частина футболу. Проте я завжди хочу перемагати", - додав Де Дзербі.

Також Роберто дав відповідь на питання, хто зіграє на вістрі атаки замість травмованого Лассіни Траоре:

"Зараз не підходящий момент говорити, хто зіграє. У нас є Сікан, Фернандо, Дентіньо, Педріньо. Точно зіграє хтось з них, можу вам підказати це напевно".

Шахтар - Реал: перед матчем

"Шахтар" у першому турі сенсаційно програв на виїзді "Шерифу", а потім у другому турі в Києві відібрав очки в "Інтера".

"Реал" в 1-му турі в гостях обіграв "Інтер" (1:0), а в другому турі поступився на своєму полі "Шерифу" (2:1).

"Шахтар" і "Реал" двічі зустрічалися минулого року на груповому етапі ЛЧ. Обидва матчі завершилися несподіваним тріумфом донеччан: в Мадриді "гірники" перемогли з рахунком 3:2, а в Києві - 2:0.

Перед зустріччю з "Реалом" "гірники" в рамках УПЛ розгромили "Зорю" (6:1). А мадридці у своїй національній першості цього вікенду не грали, оскільки їхній матч з "Атлетіком" (Більбао) перенесли на пізніші дати через матчі збірних в Південній Америці.

Обслужить поєдинок сербська бригада арбітрів на чолі з Срджаном Йовановичем. Цей суддя працював рік назад на матчі між цими командами в Мадриді, де "Шахтар" переміг з рахунком 3:2.

Автор: Артем Будрін