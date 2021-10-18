Наставник "Шахтаря" Роберто Де Дзербі розповів про підготовку до майбутньої зустрічі з "Реалом" в Лізі чемпіонів.
Слова Де Дзербі наводить офіційний Ютуб-канал "Шахтаря".
Італійський фахівець закликав підопічних зіграти сміливо:
"Коли граєш проти "Реала", тебе турбує все. Тільки дурень не хвилювався б перед таким матчем. Головне для мене - подивитися, наскільки ми додали, стали сильнішими. Мене хвилює, щоб моя команда грала сміливо, з максимальною концентрацією і увагою".
"Я не аналізував минулорічні матчі. Я їх бачив, але не аналізував. І не говорив з Каштру. В цьому немає сенсу - кожен рік команди змінюються, і "Реал", і "Шахтар". Кожну гру ми намагаємося виграти, але поразки - теж частина футболу. Проте я завжди хочу перемагати", - додав Де Дзербі.
Також Роберто дав відповідь на питання, хто зіграє на вістрі атаки замість травмованого Лассіни Траоре:
"Зараз не підходящий момент говорити, хто зіграє. У нас є Сікан, Фернандо, Дентіньо, Педріньо. Точно зіграє хтось з них, можу вам підказати це напевно".
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Шахтар - Реал: перед матчем
- "Шахтар" у першому турі сенсаційно програв на виїзді "Шерифу", а потім у другому турі в Києві відібрав очки в "Інтера".
- "Реал" в 1-му турі в гостях обіграв "Інтер" (1:0), а в другому турі поступився на своєму полі "Шерифу" (2:1).
- "Шахтар" і "Реал" двічі зустрічалися минулого року на груповому етапі ЛЧ. Обидва матчі завершилися несподіваним тріумфом донеччан: в Мадриді "гірники" перемогли з рахунком 3:2, а в Києві - 2:0.
- Перед зустріччю з "Реалом" "гірники" в рамках УПЛ розгромили "Зорю" (6:1). А мадридці у своїй національній першості цього вікенду не грали, оскільки їхній матч з "Атлетіком" (Більбао) перенесли на пізніші дати через матчі збірних в Південній Америці.
- Обслужить поєдинок сербська бригада арбітрів на чолі з Срджаном Йовановичем. Цей суддя працював рік назад на матчі між цими командами в Мадриді, де "Шахтар" переміг з рахунком 3:2.