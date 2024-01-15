Ліонель Мессі втретє за кар'єру отримав приз найкращому гравцеві року за версією ФІФА.

У понеділок, 15 січня, в Лондоні відбулася щорічна церемонія нагородження The Best FIFA Awards.

У номінації "Найкращий футболіст" за підсумками 2023 року перемогу здобув нападник "Інтер Маямі" та збірної Аргентини Ліонель Мессі.

У голосуванні 36-річний футболіст обійшов Кіліана Мбаппе (ПСЖ / Франція) і Ерлінга Холанда ("Манчестер Сіті" / Норвегія).

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Нагорода "Найкращий тренер" дісталася наставнику "Манчестер Сіті" Пепу Гвардіолі. У голосуванні він обійшов Сімоне Індзагі ("Інтер") і Лучано Спаллетті (збірна Італії / "Наполі").

The Best FIFA Awards: переможці всіх номінацій

Найкращий футболіст : Ліонель Мессі ("Інтер Маямі " / Аргентина)

: Ліонель Мессі ("Інтер Маямі " / Аргентина) Найкраща футболістка : Айтана Бонматі ("Барселона" / Іспанія)

: Айтана Бонматі ("Барселона" / Іспанія) Найкращий голкіпер : Едерсон ("Манчестер Сіті" / Бразилія)

: Едерсон ("Манчестер Сіті" / Бразилія) Найкраща голкіперка : Мері Ербс ("Манчестер Юнайтед" / Англія)

: Мері Ербс ("Манчестер Юнайтед" / Англія) Найкращий тренер (чоловіки) : Пеп Гвардіола ("Манчестер Сіті")

: Пеп Гвардіола ("Манчестер Сіті") Найкраща тренерка (жінки) : Сарін Вігман (Англія)

: Сарін Вігман (Англія) Найкращий гол (премія Пушкаша) : Гільєрме Мадруга ("Новоризонтіно" - "Ботафого")

: Гільєрме Мадруга ("Новоризонтіно" - "Ботафого") Премія ФІФА для вболівальників : фанат клубу Атлетіко Колон де Санта-Фе (Аргентина)

Нагадаємо, нагорода "The Best FIFA" вручається щорічно починаючи з 2016 року.

У голосуванні беруть участь журналісти, тренери та гравці збірних, а також вболівальники на сайті ФІФА. Кожна з цих категорій ФІФА призначає 25% голосів.

Минулого року нагороду "Найкращий гравець року" за версією ФІФА отримав аргентинський нападник "Інтер Маямі" і збірної Аргентини Ліонель Мессі. Найкращим тренером за підсумками минулого року визнали Ліонеля Скалоні.

Раніше премію "Найкращий футболіст року" за версією ФІФА також отримували Роберт Левандовскі (2020, 2021), Ліонель Мессі (2019, 2022), Лука Модріч (2018) і Кріштіану Роналду (2016, 2017).

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