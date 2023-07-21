Вболівальники побачать матчі за участю трьох топових українських клубів – "Динамо", "Дніпро-1", "Зоря".

Телеканали 2+2 та УНІАН, які входять до складу групи 1+1 media, а також Digital-проєкт медіагрупи FootballHub транслюватимуть певні футбольні поєдинки нового сезону Української Премʼєр-ліги 2023/2024, а також кваліфікаційні матчі до Ліги Чемпіонів, Ліги Європи і Ліги Конференцій.

Зокрема, телеканал 2+2 показуватиме всі домашні матчі "Динамо" в межах Чемпіонату України. Домашні поєдинки за участі "Дніпра-1" та "Зорі" транслюватимуться на телеканалі УНІАН. Крім цього, матчі згаданих футбольних клубів транслюватимуться також та на YouTube-каналі FootballHub.

Так, перший в історії матч у Лізі Чемпіонів для "Дніпра-1" відбудеться вже у вівторок, 25 липня. "Дніпро-1" зустрінеться з грецьким "Панатінаїкосом" у Кошице, Словакія на номінально домашній арені дніпрян – Kosicka futbalova arena.

Відео дня

Трансляція на телеканалі УНІАН розпочнеться о 21:00, коментуватиме гру – Ігор Циганик. До того ж на Digital-ресурсах медіагрупи буде доступна розширена версія матчу за цим посиланням. Зокрема, на YouTube-каналі FootballHub на вболівальників очікуватиме передматчева студія, коментарі кореспондентів зі стадіону до початку гри та в перерві. Коментуватиме цю гру – Володимир Звєров. А у післяматчевій студії буде проведений експертний аналіз гри.

А вже в наступну неділю, 30 липня, київське "Динамо" зіграє перший матч в Українській Прем’єр-лізі 2023/2024. Суперником киян стане футбольний клуб "Минай", а пряма трансляція буде доступною на телеканалі 2+2 та FootballHub. Початок гри – о 17:00.

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