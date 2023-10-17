Сергій Ребров не включив до заявки на поєдинок Тараса Степаненка.

У вівторок, 17 жовтня, збірна України зіграє проти Мальти в рамках восьмого туру відбору на Євро-2024 з футболу.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров визначився із заявкою національної команди на цей поєдинок. Як повідомляє прес-служба УАФ, Ребров не заявив на матч проти Мальти капітана збірної Тараса Степаненка.

Заявка збірної України:

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Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар")

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва - "Шахтар"), Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва - "Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватія), Олександр Сваток ("Дніпро-1")

Півзахисники: Віталій Буяльський ("Динамо"), Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (всі – "Шахтар"), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія)

Нападники: Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо"), Назарій Русин ("Сандерленд", Англія)

Нагадаємо, збірна України посідає третє місце в турнірній таблиці групи C. В активі "синьо-жовтих" 10 набраних очок. Стільки ж очок у Італії (2-е місце), а лідирує в групі Англія - 13 балів. На останній сходинці йде Мальта - 0 очок. У Північної Македонії 7 очок.

Додамо, що у минулому поєдинку Україна перемогла македонців з рахунком 2:0 завдяки голам Караваєва та Судакова.

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